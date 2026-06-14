  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hem Togg’u vurdu, hem kaçtı! BYD, Çin’den yediğimiz üçüncü kazık oldu Maçın arından konuştu: İşte Montella’ya göre yenilginin sebebi! Malı için canından oluyordu! Sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! Yargıtay’dan evliler için emsal karar: Bu ifadeyi kullanmak boşanma sebebi Katar'daki Türkler 24 yıl aradan sonra maçı heyecanla takip etti 550 kilometreye çıkacak Şimşek projelerinde büyük müjde: Dünyayı titreteceğimiz gün resmen netleşti En çok tercih edilen dünya yıldızına verilen teklif: Rakam dudak uçuklattı! Fenerbahçe transfer Kafa tutmanın boş olduğunu kabul ettiler: Türkiye demir leblebi, onları hafife alamayız Yargıtay'dan emsal karar! O söz boşanma sebebi! Mükemmeliyet ödüllü doğa harikası: Nemrut Kalderası’nda turizm sezonu açıldı
#1
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Peki hangi ülkelere vizesiz gidilebiliyor? İşte Türkiye'den vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler 2026 tablosu! İŞTE VİZESİZ GİDİLECEK ÜLKELER!

#2
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

AVRUPA & BALKANLAR Arnavutluk Azerbaycan Belarus Bosna Hersek Karadağ

#3
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kuzey Makedonya Moldova Sırbistan Ukrayna

#4
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

ASYA Brunei Filipinler Hong Kong İran 16. Japonya Kazakistan Kırgızistan

#5
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Lübnan Macao Malezya Moğolistan Özbekistan Singapur Tayland Ürdün

#6
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

GÜNEY & ORTA AMERİKA Arjantin Belize Bolivya Brezilya Ekvador El Salvador Guatemala

#7
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Honduras Kolombiya Kosta Rika Nikaragua Panama

#8
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Paraguay Peru Şili Uruguay Venezuela

#9
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

AFRİKA & ORTADOĞU Fas Katar Libya Tunus Umman

#10
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

KARAYİPLER & OKYANUSYA Antigua ve Barbuda Bahamalar Barbados Dominika Dominik Cumhuriyeti Fiji

#11
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Haiti Jamaika Mikronezya St. Kitts ve Nevis St. Lucia St. Vincent ve Grenadinler Trinidad ve Tobago Vanuatu

#12
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

KAPIDA VİZE (SINIRDA VİZE — VOA) Bangladeş Burkina Faso Burundi Cibuti Ermenistan

#13
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Etiyopya Guinea-Bissau Kamboçya Komorlar Kuveyt Laos Madagaskar Maldivler

#14
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Marshall Adaları Mısır (ücretli, 30 gün) Moritanya Mozambik Namibya Nepal Palau (50 $, 30 gün) Ruanda

#15
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Samoa Senegal Sierra Leone Somali Sri Lanka Sudan

#16
Foto - Türkiye anlaşmaya vardı! O ülkeye artık vizesiz gidilecek!

Suudi Arabistan Tanzanya Tayvan Doğu Timor Tonga Tuvalu Zambiya Zimbabve Güney Afrika (ücretsiz kaşe, 30 gün)/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fidan'dan müzakere diplomasisi
Gündem

Fidan'dan müzakere diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, Washington ile..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti.
İsrail televizyonunda Türkiye ve Erdoğan için kalleş sözler: Büyük hata yaptık
Dünya

İsrail televizyonunda Türkiye ve Erdoğan için kalleş sözler: Büyük hata yaptık

Terör devleti İsrail'in şakşakçısı "Israel is Forever" kuruluşunun başkanı Nili Kupfer-Naouri, Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı h..
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Ekonomi

Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsan kaynağından veri altyapısına, girişimcilikten kamu hizmetlerinde dönüşüme kadar uzanan kapsam..
‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’
Gündem

‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’

“Şule Aydın ile Tatava Yok” programının konuğu olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Kılıçdaroğlu’nun “görevli” olduğuna yöneli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23