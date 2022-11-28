Türkiye, milyonlarca dolarlık dev petrol rezervi buldu! O ilimizden yaklaşık 8-10 milyon varillik rezerv çıktı

Enerjide tam bağımsızlık için hamle üstüne hamle yapan Türkiye, arama ve sondaj çalışmaları ile yerli ve milli kaynakları ekonomiye kazandırmak için var gücüyle çalışıyor.

Üstüne beton dökülen kuyuları tekrar açan, Karadeniz’de ‘burada bir şey yok’ denilen bölgede doğal gaz bulan Türkiye, Adana’da su seviyesinde petrol buldu.

Adana’daki petrol rezervi ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çukurova bölgesinde şu anda 3’üncü kuyunun açıldığını, yaklaşık 8-10 milyon varillik bir rezervin var olduğunu söyledi.

Dönmez “Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. Ki o bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var. Orada 10 kuyuya kadar çıkacağız ve toplamda da belki günlük üretimimiz işte bin varile kadar çıkmış olacak” dedi.