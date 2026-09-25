Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor
ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli üretim faaliyetlerine başlayan Çin merkezli SWM Motors, Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Aralık 2025'te seri üretim hattından ilk aracını indiren markanın, yeni nesil araçlarda zorunlu hale getirilen GSR2 güvenlik düzenlemeleri ve tip onayı süreçlerindeki kriterleri karşılamakta büyük zorluklar yaşadığı belirtildi. Yaşanan bu teknik ve yasal uyum sorunlarının ardından, markanın Türkiye'deki üretim macerası bir yılını dahi dolduramadan resmi olarak sona erdi.