  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev alıp satmada yeni dönem: Birden fazlaya izin verilmeyecek! Tokat'ta silah tüccarlarına şafak operasyonu! Eş zamanlı baskınlarda cephanelik ele geçirildi, 11 gözaltı! Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor Kars'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı! 6.5 büyüklüğündeki senaryo tüyler ürpertti! 39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı 12,48 TL’den bahsediliyor! Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Sakın bu mesaja cevap vermeyin: Tek tıkla 50 bin lirası gitti! Giora Eiland: Türk generaller bir gün oraya döneceklerini söylediler, Türkiye er ya da geç dönecek Burak Yılmaz, Süper Lig’e geri döndü! İşte herkesi ters köşe yapan yeni takımı
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor

ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli üretim faaliyetlerine başlayan Çin merkezli SWM Motors, Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Aralık 2025'te seri üretim hattından ilk aracını indiren markanın, yeni nesil araçlarda zorunlu hale getirilen GSR2 güvenlik düzenlemeleri ve tip onayı süreçlerindeki kriterleri karşılamakta büyük zorluklar yaşadığı belirtildi. Yaşanan bu teknik ve yasal uyum sorunlarının ardından, markanın Türkiye'deki üretim macerası bir yılını dahi dolduramadan resmi olarak sona erdi.

#1
Foto - Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor

Çinli Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motors'un Türkiye'deki yerli üretim hamlesi kısa sürdü. 2023 yılının sonunda Türkiye otomotiv pazarına giriş yapan marka, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği üretimi sonlandırma kararı aldı.

#2
Foto - Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor

SWM Motors'un Türkiye operasyonları, ATMO Group ve Urzema Holding bünyesinde faaliyet gösteren Urzat Otomotiv A.Ş. çatısı altında yürütülüyordu. Bu kapsamda markanın G01 Pro modeli Eskişehir'deki tesiste montajlanarak yerli üretim kapsamında pazara sunulmaya başlanmıştı.

#3
Foto - Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor

Aralık 2025'te seri üretim hattından indirilen SWM G01 Pro'nun Türkiye'deki üretim macerası, daha ilk yılını tamamlayamadan noktalandı. Alınan bu kararla beraber, markanın Türkiye'deki yerli üretim planı da sona erdi.

#4
Foto - Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor

Otomobil Gazetesi'nin haberine göre, projenin sonlandırılmasında en önemli faktörlerden biri SWM'nin Türkiye'de uygulanmaya başlayan teknik düzenlemelere uyum konusunda yaşadığı sorunlar oldu.

#5
Foto - Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor

Avrupa Birliği ile paralel şekilde Türkiye'de de yürürlüğe giren GSR2 düzenlemeleri, yeni araçlarda çeşitli gelişmiş güvenlik teknolojilerinin bulunmasını zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda gelişmiş sürüş destek sistemleri, acil frenleme teknolojileri ve şerit takip gibi güvenlik donanımları yeni araçların teknik gereklilikleri arasında yer alıyor.

#6
Foto - Piyasaya hızlı girmişlerdi ama dayanamadılar! Çinli araba markası Türkiye’den çekiliyor

İddiaya göre, SWM'nin Türkiye'de üretmeyi ve satışa sunmayı planladığı yeni nesil modellerin söz konusu GSR2 kriterlerini karşılamasında ve gerekli tip onayı süreçlerinin tamamlanmasında problemler yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fikret Albayrak tahliye edildi
Gündem

Fikret Albayrak tahliye edildi

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak tahliye ..
Yeni işini açıkladı: Cem Yılmaz oto sanayide işe girdi
Kültür - Sanat

Yeni işini açıkladı: Cem Yılmaz oto sanayide işe girdi

Geçirdiği kalp krizinin ardından doktorların "stresten uzak dur" tavsiyesine esprili bir paylaşımla gönderme yapan Cem Yılmaz, Maslak Oto Sa..
Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı
Gündem

Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alı..
Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!
Dünya

Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Almanya’da Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığı yalanının parlamentoda kabul edilmesine öncülük ettikten sonra ismi ‘Ermeni Cem’e çıkan Y..
ABD'den sızan müttefiklik krizine diplomatik açıklama! Belçika'dan gelen o mesaj Washington'da rahat bir nefes aldırdı!
Gündem

ABD'den sızan müttefiklik krizine diplomatik açıklama! Belçika'dan gelen o mesaj Washington'da rahat bir nefes aldırdı!

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Washington yönetiminin "artık geçmişteki müttefik olmadığı" ifadelerinin yer aldığı basına sızan bel..
Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenleniyor yalanı çöktü: AK Partili ve MHP’li başkanlara gözaltı!
Siyaset

Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenleniyor yalanı çöktü: AK Partili ve MHP’li başkanlara gözaltı!

Malum zihniyetin “sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor” yalanını çökertecek bir gelişme de Kırıkkale’de yaşandı. Kırıkkale Cumhuri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23