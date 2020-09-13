Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Libya'da gaz ve petrol çıkarma maliyetlerinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu belirtenDış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ilerleyen dönemlerde Türk şirketlerinin Libya'da petrol ve doğal gaz çıkarması için adım atmasını beklediklerini söyledi.

Libyalı yetkililerle bir araya geldiklerini aktaran Karanfil, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez, haziran ayında Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirlediklerini, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan sürecinin devam edeceğini, 3-4 ay içerisinde sismik aramalar neticesinde alan belirleneceği müjdesi vermişti. Biz de DEİK olarak 35 Türk şirketini Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya getirdik. Libya yetkilileri, Türk enerji şirketlerinin Libya'daki petrol ve doğal gaz rezervlerinden gereken payı alamadıklarını ve bu konuda daha fazla pay almaları gerektiğini vurgulayarak, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya'ya davet ettiler. İlerleyen dönemlerde konuya ilişkin bir mutabakat metni imzalamayı planlıyoruz ve böylece Libya'yla aramızda kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Libya'nın 9 yıldır yaşadığı karışıklık nedeniyle uğradığı ekonomik kaybın yarım trilyon dolara kadar ulaştığını belirten Karanfil, "Libya'nın yaklaşık 90 milyar dolarlık petrol geliri, yüzde 20'lere kadar düştü" dedi.

İlerleyen dönemlerde Türk şirketlerinin Libya'dan gaz ve petrol çıkarıp işleme imkanı bulacacağını kaydeden Karanfil şöyle devam etti:

"Pandemi biter bitmez petrol ve gaz konularını ele almak adına bir heyet ziyareti gerçekleştireceğiz. Son yıllarda Libya'daki sondaj gemilerimize yaptığımız yatırımları desteklemek adına Türkiye olarak Libya'da bir pay sahibi olmak istiyoruz."

Libya'ya 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Karanfil ilerleyen dönemlerde bölgeye barışın gelmesiyle birlikte ticaretin çok daha iyi seviyelere geleceğini ifade etti.

Libya halkının Türk iş insanlarından yatırım noktasında beklentilerinin büyük olduğunu söyleyen Karanfil, "Türk iş insanlarımızın Libya'ya ilgisi her zaman vardı ancak imzalanan iyi niyet anlaşmalarıyla bu ilgi daha da arttı. Güvenlik ve belirsizlik sorunlarının bitmesi halinde ülkeye olan ticaretin hızlıca gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

Libya'da yarım kalan enerji yatırımlarının hız kazanmasının önemine dikkat çeken Karanfil, bu sayede ülkeye hem yatırım iştahının artacağını hem de bölge halkının refaha kavuşacağını söyledi.

Libya'nın kalkınmak için Türkiye'den destek beklediğini dile getiren Karanfil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu projeleri hızlıca hayata geçirebilirsek Libya'nın kalkınmasında büyük bir destekçi konumuna geleceğiz. Kopmayacak şekilde bağ oluşturduğumuz bu ülke ile ticaretimizi çok daha iyi seviyelere çıkarmış bulunacağız."