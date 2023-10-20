Türkiye meydanlarda Müslüman kardeşlerine destek veriyor!

Çorum’da sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle Çorum Filistin Platformu tarafından “Büyük Filistin Yürüyüşü” düzenlendi.

Çorum Valiliği önünde başlayan yürüyüşe katılan binlerce kişi İsrail’i lanetlerken Filistin’e destek verdi. Yürüyüş Hürriyet meydanında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan basın açıklamasıyle sona erdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Artık nefes alamıyoruz, artık gözyaşı da dökemiyoruz. Dünya tüm genişliğine rağmen dar geliyor, yaşamak anlamını yitirdi. İnsanlığımız dumura uğradı. İnandığımız tüm değerler, insanlığın bugüne kadar biriktirip taşıdığı bütün güzel hasletler akan mazlum kanı karşısında anlamsızlaştı.

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Katil İsrail önceki gün alçakça ve insanlık dışı saldırısıyla artık Filistin’de sadece işgalci olmadığını açıkça göstermiştir. Tüm dünyaya ve bütün insanlığa meydan okumaktadır. Biz de tüm insanlık olarak ona ve yandaşlarına hak ettiği cevabı vermeliyiz. Hırsız ve terörist İsrail’e destek veren, silah satan, Birleşmiş Milletler'de ve diğer tüm uluslararası arenalarda onu koruyup kollayan, ülkesini savunan Filistinlileri terörist diye damgalayan tüm ülkeler işlenen insanlık suçunun ortağıdır.

Siyonistler, kendilerine "Tanrı" tarafından vaad edildiğini iddia ettikleri ve içinde Türkiye’nin bir kısmının da yer aldığı Arz-ı Mev’ud dedikleri topraklara haksızca ve zalimce el koymak için tüm dünyayı ateşe vermekten de çekinmiyor. Bu haliyle, Siyonist İsrail yalnızca mazlum Filistinlileri değil tüm insanlığı tehdit eden habis bir ur gibidir. İnsanlığın vicdanı olan kutsal beldelere saplanmış zehirli bir hançerdir.

Amasya'da da halk meydanlara indi!

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformu öncülüğünde de Amasyalılar meydanları Müslüman kardeşleri için doldurdu.

Sultan Bayezit Camisi'nde kılınan yatsı namazından sonra cami önünden Yavuz Selim Meydanı'na kadar Özgür Filistin için yürüyüş gerçekleştirdi.