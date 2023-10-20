  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Gazoz bir ilke imza attı: ünlü o isim ile realme 11 Pro Serisi’nin tanıtımını yaptı, piyasaya girecek!

İbrahim Tatlıses’in kızından hükümete akılalmaz Filistin tepkisi!

Vaizlerden Libya'ya çok anlamlı yardım! Harekete geçtiler: Yapılanlar helal olsun dedirtti! Dikkat çeken bir çıkış

Libya'dan İsrail kararı: Allah'a yemin olsun ki bunu yapacağız

Fulya Öztürk dehşete düştüren o anları böyle anlattı: İsrail'de Gazze sınırında, oraya roket attı!

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ve Balıkesir adaylarını açıkladı!

Uzmanlardan saç boyalarıyla ilgili önemli uyarı: Bu reaksiyonlar yıllar sonra ortaya çıkabilir

Mete Yarar'dan dehşete düşüren çıkış: İsrail oraya girecek

Altınlı fincandaki sır da ortaya çıktı! MASAK şoku yaşayan Dilan Polat yeni ifşa!

Batı medyası duyurdu: 'İsrail Gazze'ye 'eşi görülmemiş vahşette bir operasyon’ planlıyor!'
Gündem Türkiye meydanlarda Müslüman kardeşlerine destek veriyor!
Gündem

Türkiye meydanlarda Müslüman kardeşlerine destek veriyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 00:10:00 - 2023-10-20 01:21:52
Türkiye meydanlarda Müslüman kardeşlerine destek veriyor!

İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü aralıksız olarak sürerken Çorum ve Amasya'da vatandaşlar meydanlara çıkarak siyonistleri lanetledi.

Çorum’da sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle Çorum Filistin Platformu tarafından “Büyük Filistin Yürüyüşü” düzenlendi. 

Çorum Valiliği önünde başlayan yürüyüşe katılan binlerce kişi İsrail’i lanetlerken Filistin’e destek verdi. Yürüyüş Hürriyet meydanında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan basın açıklamasıyle sona erdi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Artık nefes alamıyoruz, artık gözyaşı da dökemiyoruz. Dünya tüm genişliğine rağmen dar geliyor, yaşamak anlamını yitirdi. İnsanlığımız dumura uğradı. İnandığımız tüm değerler, insanlığın bugüne kadar biriktirip taşıdığı bütün güzel hasletler akan mazlum kanı karşısında anlamsızlaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katil İsrail önceki gün alçakça ve insanlık dışı saldırısıyla artık Filistin’de sadece işgalci olmadığını açıkça göstermiştir. Tüm dünyaya ve bütün insanlığa meydan okumaktadır. Biz de tüm insanlık olarak ona ve yandaşlarına hak ettiği cevabı vermeliyiz. Hırsız ve terörist İsrail’e destek veren, silah satan, Birleşmiş Milletler'de ve diğer tüm uluslararası arenalarda onu koruyup kollayan, ülkesini savunan Filistinlileri terörist diye damgalayan tüm ülkeler işlenen insanlık suçunun ortağıdır.

Siyonistler, kendilerine "Tanrı" tarafından vaad edildiğini iddia ettikleri ve içinde Türkiye’nin bir kısmının da yer aldığı Arz-ı Mev’ud dedikleri topraklara haksızca ve zalimce el koymak için tüm dünyayı ateşe vermekten de çekinmiyor. Bu haliyle, Siyonist İsrail yalnızca mazlum Filistinlileri değil tüm insanlığı tehdit eden habis bir ur gibidir. İnsanlığın vicdanı olan kutsal beldelere saplanmış zehirli bir hançerdir.

Amasya'da da halk meydanlara indi!

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformu öncülüğünde de Amasyalılar meydanları Müslüman kardeşleri için doldurdu.

Sultan Bayezit Camisi'nde kılınan yatsı namazından sonra cami önünden Yavuz Selim Meydanı'na kadar Özgür Filistin için yürüyüş gerçekleştirdi.

Gazzeliler cephe dışında da suya ulaşmakta zorluk yaşıyor! Kirli su karaborsada satılıyor
Gazzeliler cephe dışında da suya ulaşmakta zorluk yaşıyor! Kirli su karaborsada satılıyor

Aktüel

Gazzeliler cephe dışında da suya ulaşmakta zorluk yaşıyor! Kirli su karaborsada satılıyor

Arap Birliğinden birçok hükümete çağrı: Uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurun
Arap Birliğinden birçok hükümete çağrı: Uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurun

Aktüel

Arap Birliğinden birçok hükümete çağrı: Uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurun

Gaziantep’ten Gazze’ye destek
Gaziantep’ten Gazze’ye destek

Aktüel

Gaziantep’ten Gazze’ye destek

İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran Gazze buluşması!
İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran Gazze buluşması!

Gündem

İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran Gazze buluşması!

Refah Sınır Kapısı yarın Gazze yardımlarına açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yarın Gazze yardımlarına açılıyor!

Gündem

Refah Sınır Kapısı yarın Gazze yardımlarına açılıyor!

Kassam Tugayları'ndan Müslümanlara çok önemli çağrı!
Kassam Tugayları'ndan Müslümanlara çok önemli çağrı!

Gündem

Kassam Tugayları'ndan Müslümanlara çok önemli çağrı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23