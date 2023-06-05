Türkiye merakla bekliyordu! Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat

Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyordu.

ENFLASYONDA DOĞALGAZ AYARLAMASI

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TÜİK geçen hafta yaptığı açıklamada, hanelere bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verilmesinin ardından, Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını, bu sayede genel endeks üzerinde 'aşağı yönlü kuvvetli bir etki' beklendiğini bildirmişti.