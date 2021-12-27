Türkiye market market gezen bu zabıtayı konuşuyor: Ya bu fiyatları indireceksiniz ya da...

Market fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ankara'dan gelen son dakika haberine göre bir zabıta memuru market market dolaşarak artan fahiş fiyatlara ceza kestirdi. 'Armutu çiftçiden bir TL'ye alıp 8 TL'ye satıyorsunuz' diyen zabıta memurunun söyledikleri sosyal medyada gündem oluşturdu.

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. Dolar yükselince fiyat yükseltenlerden aynı hızda indirim yapmasını bekliyoruz." diyerek indirim çağrısı yaptı.

Vatandaşın belini büken fiyatlar sonrası tüm Türkiye'de marketlere yönelik denetimler başlatıldı ve etiketler tek tek mercek altına alındı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen market denetimlerine bir zabıta amirinin sözleri damga vurdu.

Etiketleri incelediğinde haksız fiyat artışı tespit eden zabıta amiri, market yöneticisine "Her gün zam mı yapılıyor?" diye sordu. Market yöneticisi ise "Zamları ben belirlemiyorum ki. Bana merkezden geliyor" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine zabıta amiri, "O merkeze söyleyin bu kafayla devam ederlerse Polatlı da onlara ekmek yok. Ruhsat iptaline kadar gider. Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da Polatlı da ekmek yiyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Dolar 10 liraya kadar geriledi! Market fiyatları değişmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi paketi açıklamasından sonra Dolar, 18 TL seviyelerinden giderek 10 TL'ye düştü. Bu düşüşün ardından sıfır otomobiller ve ikinci el otomobillerde indirim gelirken market fiyatlarında yansıma görülmedi. Vatandaşlar market gıda fiyatlarında da indirim beklerken belediye ekipleri denetimlerini sürdürüyor.