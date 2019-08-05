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Türkiye Malatyaspor’u yakından takip ediyor

Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye başlayan Yeni Malatyaspor’un online mecralardaki yansımalarını Dijital Medya Takip ve Analiz Merkezi DeepHaber araştırdı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
Türkiye Malatyaspor’u yakından takip ediyor

Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye başlayan Yeni Malatyaspor’un online mecralardaki yansımalarını Dijital Medya Takip ve Analiz Merkezi DeepHaber araştırdı.


UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk karşılaşmasını evinde oynayan Yeni Malatyaspor’un Olimpija Ljubljana berabere kalması 25-29 Temmuz tarihleri arasında toplam bin 724 habere konu olduğu tespit edildi. Yayınlanan haberlerin bin 724 sitede 13 bin 152 saat 05 dakika ana sayfada durduğu, 415 saat 51 dakika manşette kaldığı tespit edildi. Bin 797 haberin okunma sayısı ise 77 milyon 457 bin 259 olarak hesaplandı.


Dijital Medya Takip ve Analiz Merkezi DeepHaber’in derlediği haberlere göre UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Slovenya takımını eleyerek bir üst tura yükselen Yeni Malatyaspor’un Partizan ile eşleşmesi dâhil 30 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında toplam bin 546 habere konu olduğu tespit edildi. Yayınlanan haberlerin bin 546 sitede 13 bin 837 saat 55 dakika ana sayfada durduğu, 442 saat 57 dakika manşette kaldığı tespit edildi. Bin 546 haberin okunma sayısı ise 82 milyon 186 bin 241 olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
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