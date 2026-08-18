Türkiye mafyanın soluğunu kesiyor! Dev operasyon

Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, İstihbarat Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Manisa, Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 fişek, ⁠5 kartuş, ⁠suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, dizüstü bilgisayar, tablet, ⁠bilgisayar kasası ve ⁠çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturmada, müştekiler C.E.A, M.S. ve B.H'ye ait ancak başkaları tarafından kullanılan hesaplara yüklü miktarda para gönderildiği ve bu paraların çekildiği belirlendi.

Hesaplar arasında para transferi olduğu görülen 67 kişinin MASAK verileri alınarak yapılan incelemede şüpheli olarak tespit edilen 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon lira para transferlerinin yapıldığı, paraların Coin TR, OKX, OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.