Sular çekilince tarih belirdi: Adıyaman’da Göbeklitepe benzeri taş bloklar

Atatürk Barajı kıyılarında suyun geri çekilmesiyle ortaya çıkan arkeolojik kalıntılar, Türkiye’nin kültürel mirası açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Adıyaman sınırları içindeki bölgede tespit edilen taş yapıların, Neolitik döneme kadar uzanabileceği ifade ediliyor. İlk incelemelere göre bazı dikili taşların formu, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ile benzerlik gösteriyor.

BÖLGEDE ARKEOLOJİK İNCELEME BAŞLADI

Suyun azalmasıyla görünür hale gelen taş bloklar üzerine uzman ekipler yönlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlantılı arkeologların bölgede ön tespit çalışmaları yaptığı öğrenildi. Taşların bilinçli bir yerleşim düzenine sahip olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum, alanın yalnızca doğal bir oluşum değil, tarih öncesi insan faaliyetlerine işaret eden bir merkez olabileceğini düşündürüyor.

GÖBEKLİTEPE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Buluntular arasında yer alan ve “T” formunu andıran dikili taşlar, kamuoyunda Göbeklitepe ile karşılaştırılmasına yol açtı. Bilindiği gibi Göbeklitepe, yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen ve insanlık tarihinin bilinen en eski inanç merkezlerinden biri olarak kabul edilen bir arkeolojik alan. Adıyaman’daki keşif de Güneydoğu Anadolu’nun tarih sahnesindeki yerini daha da güçlendirebilecek nitelikte görülüyor.

SU SEVİYELERİ TARİHİ KATMANLARI AÇIĞA ÇIKARIYOR

Uzmanlar, baraj ve göletlerde yaşanan su çekilmelerinin zaman zaman arkeolojik kalıntıların ortaya çıkmasına neden olabildiğini hatırlatıyor. Türkiye’de daha önce de kuraklık veya mevsimsel düşüşler sonucu antik yerleşim izleri gün yüzüne çıkmıştı. Atatürk Barajı’ndaki son bulguların da benzer şekilde kapsamlı bilimsel kazılarla netlik kazanması bekleniyor.