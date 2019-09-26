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Türkiye Maarif Vakfı'na bombalı saldırı

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı düzenlendi.

26 Eylül 2019 Perşembe 13:47
Türkiye Maarif Vakfı'na bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 13:47
  1. Türkiye Maarif Vakfı
  2. Mogadişu

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  • ihsanihsan18 dk önce
    Reisimizin bm'deki beğenmeyen yahudiler hınçlarını alıyolar.

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