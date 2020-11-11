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Gündem “Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan’daki eğitime katkı sağlayacak”
Gündem

“Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan’daki eğitime katkı sağlayacak”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:33:00 -
“Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan’daki eğitime katkı sağlayacak”

Mevkidaşı Kazakbayev’le yaptığı görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Biz samimi bir şekilde kardeş Kırgızistan’a FETÖ’nün nasıl bir tehdit olduğunu anlatıyoruz. Dolayısıyla bu seçimlerden sonraki olaylarda da ilk başta zaten boy gösteren FETÖ’cüler oldu. Kırgız halkı bunu gördü ve meydanlardan FETÖ’cüleri attı. Bu tehdidin önüne inşallah birlikte geçeceğiz, birlikte çalışacağız.”

Çavuşoğlu, Kırgızistan ile “Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında imzalanan anlaşmaya işaret ederek “Maarif Vakfı Kırgızistan’da okullar açarak Kırgızistan’daki eğitime katkı sağlayacak” dedi. Türkiye’nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de kardeş Kırgız halkının yanında olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Toplantımızda hangi ürünler konusunda ihtiyaç var, bunları çalıştık. Liste hazır. Gerek TİKA olarak gerekse Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda kardeş Kırgızistan’a ilave tıbbi malzeme yardımlarını inşallah en kısa zamanda ulaştıracağız” diye konuştu.

“Bizi dışlayan, girişimlerin başarı şansı yoktur”

Öte yandan; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı’nın ikinci gününde Türkiye’nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilere hitap etti. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacağını son seçimde gösterdiğini belirterek, “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin, kendi kıyılarına hapsedilmesini ve hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan, hatta karşısına alan girişimlerin de başarı şansı yoktur” dedi.

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