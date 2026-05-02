'Florya’nın kalbinden aldık' Fenerin eski yıldızı Galatasaray yolunda

Dries Mertens'e geçen sezon sonunda veda eden sarı-kırmızılı takımda, Belçikalı 10 numaranın boşluğu bir türlü doldurulamadı. Teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde sırasıyla İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yaser Asprilla ve Yunus Akgün'ü denedi.
Üst üste 4. şampiyonluğa koşan tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezon planlamasında transferde önceliği 10 numara pozisyonuna verecek. Bu doğrultuda sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre; Bernardo Silva isminin konuşulduğu sarı-kırmızılı takıma menajerler, Sebastian Szymanski'yi önerdi. Devre arasında Fenerbahçe'den Rennes'e 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan 26 yaşındaki futbolcu, Fransa'da 1 gol-3 asiste imzasını koydu.
Polonyalı 10 numarayı 3 sene önce Okan Buruk istemiş ancak transferi Fenerbahçe bitirmişti. Szymanski sarı- lacivertli takımda 2 buçuk senede 134 maça çıktı, 22 gol-28 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli hücum oyuncusu gündeme gelirken, Galatasaray cephesi henüz cevap vermedi. Yönetim transfer konusundaki son kararı Okan Buruk'a bıraktı.
