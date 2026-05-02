Bir gecede serveti fırladı! Yeni planı Batı'yı çıldırtacak!

"BİZİ DURDURABİLECEK HİÇBİR ŞEY YOK" Ortadoğu'daki istikrarsızlığın küresel enerji arzı ve fiyat dalgalanmaları üzerindeki etkilerine dikkat çekilen haberde, Dangote'nin hamlesinin kıta için dengeleyici bir güç olduğu belirtildi. Afrika'nın hammadde ihraç edip işlenmiş ürün ithal ederek 1,4 milyar nüfusunu daha da yoksullaştırdığını savunan Dangote, yeni rafineri planını şu sözlerle açıkladı: "Burada bulunan iki devlet başkanından söz alabilirim. Eğer rafineriyi desteklerlerse, Nijerya'da sahip olduğumuz 650 bin varillik tesisin aynısını inşa edeceğiz. Bu işe yarayacak. Bizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Nijerya'dakini başardık ve bu yüzden halihazırda başlamış olduğumuz bu cesur adımı atıyoruz. Kazık çakma işlemleri başladı. Bunu büyük bir ölçekte inşa ediyoruz. Günlük 1,4 milyon varil ile dünyanın en büyük rafinerisi olacak. Bu birincisi. İkincisi, tüm ABD'nin rafinaj kapasitesinin yüzde 10'una sahip olacağız ve bu durum beraberinde büyük bir petrokimya kapasitesi getirecek."