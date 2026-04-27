Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı
Son dönemde birçok ülke insansız hava araçlarına karşı lazer silahlarını gündemine alırken Türkiye'nin de bu konudaki çalışmaları ortaya çıktı.
Aydınlık'ta yer alan habere göre, savunma sanayimizin gelişmesi ile beraber Türkiye'nin lazer silahları da öne çıktı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer silahları bizleri gururlandırdı. Bakın hangi silahlara sahibiz.
Türkiye'nin lazer silahları:
GÖKBERK ASELSAN: 6x6 mobil platform üzerinde yer alan, radar ve elektro-optik destekli, FPV ve mini/mikro İHA tehditlerine karşı yüksek etkili mobil lazer silah sistemi.
NAZAR Meteksan Savunma: Doğrudan imha amaçlı değil; elektro-optik ve kızılötesi (EO/IR) arayıcı başlığa sahip füzelere karşı lazer yönlendirerek onları "körleştirme" (elektronik harp) amacıyla kullanılır.
ARMOL TÜBİTAK BİLGEM: Türkiye'nin ilk milli lazer silahlarından biri. Zırhlı araçlara entegre edilebilir; çeliği yüksek hızda eritebilir ve drone tehditlerini etkisiz hale getirebilir.
LSS ASELSAN: Lazer Savunma Sistemi. Özellikle İHA ve İDA'lara karşı tesis güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Çok düşük atış maliyeti ve sürekli atış imkanı sunar.
ALKA ROKETSAN: Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS). Yapay zeka destekli hedef tespiti yapabilir, sürü İHA saldırılarını ve şüpheli paketleri imha edebilir.
IŞIK TÜBİTAK BİLGEM: 20 kW gücünde lazer kaynağına sahip; kara/deniz platformlarında kullanılan, 1.5 km'ye kadar kalıcı imha kapasitesi sunan yüksek güçlü lazer sistemi.
