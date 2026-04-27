Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

Son dönemde birçok ülke insansız hava araçlarına karşı lazer silahlarını gündemine alırken Türkiye'nin de bu konudaki çalışmaları ortaya çıktı.

Foto - Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

Aydınlık'ta yer alan habere göre, savunma sanayimizin gelişmesi ile beraber Türkiye'nin lazer silahları da öne çıktı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer silahları bizleri gururlandırdı. Bakın hangi silahlara sahibiz.

Foto - Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

Türkiye'nin lazer silahları:

Foto - Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

GÖKBERK ASELSAN: 6x6 mobil platform üzerinde yer alan, radar ve elektro-optik destekli, FPV ve mini/mikro İHA tehditlerine karşı yüksek etkili mobil lazer silah sistemi.

Foto - Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

NAZAR Meteksan Savunma: Doğrudan imha amaçlı değil; elektro-optik ve kızılötesi (EO/IR) arayıcı başlığa sahip füzelere karşı lazer yönlendirerek onları "körleştirme" (elektronik harp) amacıyla kullanılır.

Foto - Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

ARMOL TÜBİTAK BİLGEM: Türkiye'nin ilk milli lazer silahlarından biri. Zırhlı araçlara entegre edilebilir; çeliği yüksek hızda eritebilir ve drone tehditlerini etkisiz hale getirebilir.

Foto - Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

LSS ASELSAN: Lazer Savunma Sistemi. Özellikle İHA ve İDA'lara karşı tesis güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Çok düşük atış maliyeti ve sürekli atış imkanı sunar.

Foto - Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

ALKA ROKETSAN: Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS). Yapay zeka destekli hedef tespiti yapabilir, sürü İHA saldırılarını ve şüpheli paketleri imha edebilir.

Foto - Kimse bilmiyor: Türkiye'nin sessiz sedasız ürettiği lazer silahları ortaya çıktı

IŞIK TÜBİTAK BİLGEM: 20 kW gücünde lazer kaynağına sahip; kara/deniz platformlarında kullanılan, 1.5 km'ye kadar kalıcı imha kapasitesi sunan yüksek güçlü lazer sistemi.

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti

Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede iki gü..
AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Gündem

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni şehir hastanelerinin adresini açıkladı.
Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz
Gündem

Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz

Diyarbakır’da düzenlenen “Kuzey Kürtleri, Ulusal Birliği Tartışıyor” adlı konferansa tutuklu bulunduğu İmralı’dan bir mesaj gönderen terör ö..
ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
Gündem

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleriyle birlikte katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulma..
New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi
Dünya

New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi

Türk-Amerikan toplumu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Times M..
