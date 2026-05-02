  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Florya’nın kalbinden aldık' Fenerin eski yıldızı Galatasaray yolunda Birçok badireler atlattı 508 yıllık Mimar Sinan eseri dimdik ayakta Mahalleli korkudan sokağa döküldü ASELSAN’da çok konuşulacak değişim: Yeni logo ve motto resmen açıklandı Fizyoterapist gençten Sivas kangalı üretimi Çok sayıda üründe indirim! BİM’de haftanın fırsatları belli oldu Türkiye savunmada tüm dünyayı kandırdı: Radarda F-16 görülüyor ama gerçekte başka En fazla kredi kartı borcu olan ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırtmadı! En fazla acı biberi yemek için yarışmacılar ayran içip, domates yedi! 3 dakikada 474 gram acı biber yedi
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan ezber bozan çıkış: O alışkanlık bitiyor! Kilo vermek, uzun yaşam, zayıflama sebebi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan ezber bozan çıkış: O alışkanlık bitiyor! Kilo vermek, uzun yaşam, zayıflama sebebi...

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kilo vermek için şimdi ölçüm manyaklığı moda diyerek çok şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

#1
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni trend çok net: Wellness sadece ölçülmeyecek, hissedilecek derken adeta denetlenen bir öğrenciye dönüştüğümüz o 'ölçüm manyaklığı' dönemi, 2026'da çok sert bir viraja giriyor diyen Müftüoğlu, Wellness dünyası artık sadece rakamları değil, sinir sisteminizin feryadın olduğunu vurguladı.

#2
Wellness dünyası 2026'ya girerken ilginç bir viraja yaklaşıyor. Her şeyi ölçtük, puanladık, grafiğe döktük ama biraz da yorulduk. Uyku skoru, adım sayısı, glukoz eğrisi, kalp ritmi, biyolojik yaş derken bedenimiz neredeyse Excel dosyasına döndü. Bir tek "hücre içi motivasyon yüzdesi" eksik kaldı. Sorun şu: İnsan Excel değildir.

#3
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı! Yeni trend çok net: Wellness sadece ölçülmeyecek, hissedilecek. Son yıllarda sağlıklı yaşam biraz "kendini takip et, kendini düzelt, kendini optimize et" yarışına dönüştü. Elbette veri kıymetli. Ama her lokmadan sonra glukoz grafiğine, her uykudan sonra skora, her yürüyüşten sonra kaloriye bakınca insan sağlıklı olmaktan çok denetlenen öğrenciye dönüyor. Hatta bazen bileklik bizden daha disiplinli yaşıyor; biz sadece onun raporlarını üzülerek okuyoruz. 2026'nın ilk mesajı şu: Sağlık sadece iyi skor almak değildir. Bazen iyi sağlık, telefonu kenara koyup güzel bir kahveyi suçluluk duymadan içebilmektir.

#4
Wellness dünyasının yeni yıldızı sinir sistemi olacak. Çünkü modern insanın en büyük problemi çoğu zaman vitamin eksikliği değil, sürekli alarm halinde yaşamaktır. Beden "yangın var" modunda, beyin "mail geldi mi" nöbetinde, kalp "bir şey olacak galiba" ritminde çalışıyor. Bir de üstüne grup mesajları eklenince vagus siniri istifa dilekçesi hazırlıyor. Bu yüzden nefes, uyku, gevşeme, vagus siniri, meditasyon, soğuk-sıcak uygulamalar ve stres regülasyonu daha çok konuşulacak. Kısacası 2026'da moda cümle şu olabilir: "Önce sinir sistemini sakinleştir, sonra smoothie'ni iç." Longevity dünyası uzun süre erkek biyolojisine göre tasarlandı. Oysa kadın bedeni farklı bir senfoni çalıyor. Hormonlar, menopoz, kas kaybı, kemik sağlığı, metabolik değişimler ve beyin sağlığı kadınlarda ayrı bir dikkat istiyor.

#5
Kilo vermek için ölçüm manyaklığı... Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: 2026'da kadınlara özel longevity programları, menopoz klinikleri, hormon dengesi, kas-kemik koruma ve cilt-bellek-metabolizma odaklı yaklaşımlar daha çok öne çıkacak. Bu iyi haber. Çünkü kadın sağlığı "genel wellness paketi" içine sıkıştırılamayacak kadar özel. Longevity artık sadece klinikte yapılan testler, serumlar, paneller ve cihazlar meselesi değil. Evler, ofisler, oteller, güzellik merkezleri ve hatta yaşam alanları da longevity mantığıyla yeniden tasarlanacak. Yani yaşlanma karşıtı strateji artık sadece laboratuvar raporunda değil, mutfak çekmecesinde, yatak odasında, salondaki ışıkta ve buzdolabının içinde de saklı. Işık, hava kalitesi, uyku ortamı, sessizlik, hareket alanı, sosyal temas ve mutfak düzeni artık sağlık stratejisinin parçası olacak. Yani mesele sadece "hangi testi yaptırdın?" değil, "hangi ortamda yaşıyorsun?" sorusu da olacak. Kısacası eviniz sadece adresiniz değil, biyolojik yaşınızın gizli ortağıdır.

#6
Anti-aging kelimesi biraz yoruldu. Çünkü mesele artık yaşlanmaya savaş açmak değil, cildin uzun vadeli sağlığını korumak. Yeni kavram: skin longevity. Cilt bariyeri, kolajen kalitesi, güneş koruması, inflamasyon kontrolü, uyku, glikasyon ve mikrobiyom daha fazla konuşulacak. Kısacası iyi cilt artık sadece krem meselesi değil; metabolizma, stres, uyku ve beslenmenin aynası. Pahalı krem sürüp üç saat uyuyorsanız cilt size nazikçe "beni kandıramazsın" der. 2026'da wellness dünyası mikroplastikleri daha çok konuşacak. Çünkü artık mesele sadece ne yediğimiz değil, neye maruz kaldığımız. Su şişesi, ambalaj, hava, deniz ürünleri, kozmetikler… Mikroplastikler modern hayatın görünmez misafirleri. Üstelik davetsiz geliyorlar, çıkmak için de pek acele etmiyorlar. Burada çözüm panik değil, akıllı azaltma: Cam ve çelik kullanmak, gereksiz plastik teması azaltmak, yüksek ısıda plastik kullanmamak, kaliteli su ve hava filtresi düşünmek, kozmetik içeriklerine dikkat etmek.

#7
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Yeni wellness sadece spa, masaj, aromaterapi değil. Dayanıklılık da wellness'ın parçası oluyor. İklim krizleri, yangınlar, seller, sıcak hava dalgaları, salgınlar ve elektrik kesintileri bize şunu hatırlattı: Sağlıklı olmak biraz da hazırlıklı olmaktır. Yani wellness çantasında artık lavanta yağı kadar el feneri de kıymetli. Evde temel sağlık çantası, ilaç düzeni, temiz su planı, yaşlılar için acil durum listesi, kronik hastalar için yedek reçete ve iletişim planı artık modern wellness'ın sessiz ama önemli başlıkları olacak. En güzel trendlerden biri bu: Haz, keyif ve neşe yeniden masaya geliyor. Çünkü wellness sadece disiplin, yasak, kural ve takip cihazı değildir. Sağlıklı yaşam biraz da iyi müzik, iyi kahkaha, güzel yemek, dost sohbeti, doğa yürüyüşü ve kaliteli tembelliktir. Evet, doğru okudunuz: Kaliteli tembellik de bazen sinir sistemi için minik bir spa seansıdır. Kısacası 2026'da sağlık dünyası bize şunu fısıldıyor: "Kendini geliştirmeye çalışırken kendini tüketme."

#8
Yapay zekâ, biyometrik ölçümler, akıllı yüzükler, CGM cihazları, uyku teknolojileri, genetik ve omik testler elbette büyümeye devam edecek. Ama teknoloji amaç değil, araç olacak. En iyi sağlık teknolojisi, insanı daha takıntılı değil daha bilinçli yapandır. En iyi wellness programı, kişiyi daha gergin değil daha dengeli hale getirendir. Yoksa bileklik "stresin yüksek" dedikçe daha çok strese giriyorsak, orada küçük bir komedi büyük bir sorun var demektir. Wellness dünyası yeni bir olgunluk dönemine giriyor. Daha az gösteriş, daha çok gerçeklik. Daha az skor, daha çok his. Daha az obsesyon, daha çok denge. Daha az "biohacking artistliği", daha çok iyi yaşam bilgeliği. Kısacası 2026'nın reçetesi şu: Bedenini dinle. Veriyi kullan ama veriye teslim olma. Sinir sistemini koru. Kasını, kemiğini, uykunu, cildini ve ilişkilerini önemse. Teknolojiden yararlan ama insan kalmayı unutma.

#9
WELLNESS NEDİR? Wellness, yaşam için bir yoldur; esenlik için en yüksek potansiyelinizi elde etmek için tasarladığınız bir yaşam biçimidir. Wellness, sadece hastalıkların olmayışı değil; fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve spiritüel açılardan tam bir iyilik hali ve bütünsel yaşam kalitesini artırma sürecidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23