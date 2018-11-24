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Türkiye Kürek Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı

- Federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12
Türkiye Kürek Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı


ANKARA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunun mali genel kurulu Ankara'da yapıldı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü misafirhanesinde gerçekleştirilen genel kurula 207 delegenin 119'u katıldı.

Federasyon başkanı İlhami İşseven, toplantıda yaptığı konuşmada, şampiyonalarda elde edilen başarılara ilişkin bilgi vererek, "Bu yıl özellikle Büyükler Dünya Şampiyonası'nda millilerimiz üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Balkan Kürek Şampiyonası'nda ise yıldız ve genç millilerimiz altın madalya rekoru kırdı ve tarihimizde ilk kez erkekler klasmanında kupa kazandı." ifadelerini kullandı.

Başkanın konuşmasının ardından federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri genel kurulda ibra edilirken, 2019 ve 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri de onaylandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12
  1. Federasyon Başkanı İlhami İşseven
  2. kürek
  3. Türkiye Kürek Federasyonu Mali Genel Kurulu

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