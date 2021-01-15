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Spor Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar
Spor

Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Türki Kupası çeyrek finale çıkan takımlar | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları tamamlandı. Futbolseverler kupada çeyrek finale kalan ekipleri ve eşlemeleri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 07:17:00 -
Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynandı. Kupada çeyrek finale kalan takımlar belli oldu? | Peki, Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında yapılacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final maçları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kupada son 16 turu maçlarının ardından seri başı ve seri başı olmayan takımlar şöyle:

Seribaşı: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir

Seribaşı olmayan: Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor

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