Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası Son 16 Turu programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
ÖNE ÇIKAN VİDEO
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk