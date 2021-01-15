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Spor Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Spor

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:58:00 -
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi gerçekleşti. Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, Yarı Final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Konyaspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Başakşehir

Yarı final eşleşmeleri

Sivasspor-Antalyaspor vs Galatasaray-Alanyaspor

Konyaspor-Beşiktaş vs Fenerbahçe-Başakşehir

Seri başı olan takımlar

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor

Seri başı olmayan takımlar

Galatasaray

Fenerbahçe

Antalyaspor

Konyaspor

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