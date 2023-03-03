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Spor Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi
Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler yeniden belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 11:10:00 -
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi. 

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecekti.

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