Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Spor

Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Hüseyin Güre
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 5 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

5 Şubat Perşembe

13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
15.30 Konyaspor - Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu
18.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

