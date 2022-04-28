  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Spor

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu. Peki, Türkiye Kupası maçları n zaman oynanacak? Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı:

Yeniakit Publisher
2022-04-28 16:11:00 -
Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Türkiye Kupası maçları bu hafta mı?

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Yukatel Kayserispor, yarı final rövanşında 10 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor ise yarı final rövanşında 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

İlk maçlarda Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0, Demir Grup Sivasspor da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenmişti.

Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenebhaçe derbisi hangi gün?
Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenebhaçe derbisi hangi gün?

Spor

Süper Lig 36.hafta maçları ne zaman? Beşiktaş Fenebhaçe derbisi hangi gün?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay