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Spor Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Spor

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri | Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları tek maç eleminasyon sistemine göre oynanmaya başlandı. Turun ilk maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Tur atlayan taraf Büşükşehir oldu. Peki, yarı final maçları ne zaman? Türkiye yarı final maçları ne zaman? Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
2021-02-09 23:38:00 -
Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler yarı final mücadelelerinin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Günün maçında Medipol Başakşehir Fehnerbahçe’yi 2-1mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kupası çeyrek final programı

9 Şubat Salı

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-2

10 Şubat Çarşamba

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

11 Şubat Perşembe

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Türkiye Kupası yarı final müsabakaları 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak.  Yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Medipol Başakşehir

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