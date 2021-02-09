Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri | Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları tek maç eleminasyon sistemine göre oynanmaya başlandı. Turun ilk maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Tur atlayan taraf Büşükşehir oldu. Peki, yarı final maçları ne zaman? Türkiye yarı final maçları ne zaman? Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler yarı final mücadelelerinin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Günün maçında Medipol Başakşehir Fehnerbahçe’yi 2-1mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Kupası çeyrek final programı
9 Şubat Salı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-2
10 Şubat Çarşamba
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
11 Şubat Perşembe
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
Türkiye Kupası yarı final müsabakaları 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Medipol Başakşehir