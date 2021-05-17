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Spor Türkiye Kupası Finali'nin hakemi belli oldu
Spor

Türkiye Kupası Finali'nin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:09:00 -
Türkiye Kupası Finali'nin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te oynanacak olan mücadelenin hakemi de belli oldu.

Sezonun son resmi karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Ali Şansalan ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak.

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