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Spor Türkiye Kupası eşleşmeleri | Türkiye Kupası 3.eleme turunda hangi takımlar var?
Spor

Türkiye Kupası eşleşmeleri | Türkiye Kupası 3.eleme turunda hangi takımlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler 3.eleme turunda hangi takımların turnuvaya dahil olacağını, karşılaşmaların ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 21:48:00 -
Türkiye Kupası eşleşmeleri | Türkiye Kupası 3.eleme turunda hangi takımlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3.eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, hangi takımlar Türkiye Kupası'nda eşleşti.

Türkiye Kupası eşleşmeleri | Türkiye Kupası 3.eleme turunda hangi takımlar var?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan itibaren kupaya katılan 7 Süper Lig ekibi de yer aldı.

Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri şöyle:

Bitexen Giresunspor-Amasya FK

Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK

Ankaraspor-Pazarspor

Atakaş Hatayspor-Bitexen Düzcespor

Çorum FK-Esenler Erokspor

Kırşehir FK-İskenderunspor

Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor

Şanlıurfaspor-Karaman FK

Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor

Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK

Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor

Adanaspor-Orduspor 1967

Anagold 24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor

Galatasaray-GMG Kastamonuspor

Menemen FK-Bulvarspor

Buca 1928-Artvin Hopaspor

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor

Çaykur Rizespor-Boyabat 1868

Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor

Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970

Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor

Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor

Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu

Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor

Boluspor-Fethiyespor

Serik Belediyespor-Batman Petrolspor

Altay-Efeler 09

Gaziantep FK-Sarıyer

Adana Demirspor-Adıyaman FK

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