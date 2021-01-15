  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri
Spor

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye Kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Türkiye Kupası eşleşmeleri | Çeyrek final eşleşme | Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 17:26:00 -
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. 15 Ocak Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri kuraları çekildi.

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. İşte, eşleştirmeler şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Çeyrek karşılaşmaları, 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Yine tek maç eleminasyon sistemine göre 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,09 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak açıkladı.
Korona kabusu bitmek bilmiyor! İnanılmaz haber az önce geldi... Her şey sil baştan yaşanabilir
Korona Virüs

Korona kabusu bitmek bilmiyor! İnanılmaz haber az önce geldi... Her şey sil baştan yaşanabilir

ABD’deki Ohio Üniversitesi'nden bilim insanlarının iki yeni koronavirüs türü keşfettiği duyuruldu. Bunlardan birinin ‘İngiliz’ varyantıyla b..
Bölgede beklenmedik ‘kör’ saldırıyı yaptılar! İran’dan açıklama geldi! ‘Çok güçlü saldıracağız’
Dünya

Bölgede beklenmedik ‘kör’ saldırıyı yaptılar! İran’dan açıklama geldi! ‘Çok güçlü saldıracağız’

İsrail’in Suriye’deki direniş bölgelerine yaptığı saldırılar sonrası İran’dan açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay