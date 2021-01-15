Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri
Türkiye Kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Türkiye Kupası eşleşmeleri | Çeyrek final eşleşme | Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor. 15 Ocak Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri kuraları çekildi.
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. İşte, eşleştirmeler şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Çeyrek karşılaşmaları, 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Yine tek maç eleminasyon sistemine göre 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Fenerbahçe-Medipol Başakşehir