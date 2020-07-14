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Aktüel

Türkiye, Kudüs'teki gösteride Türk bayrağı yakılmasını şiddetle kınadı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:02:06 -
Türkiye, Kudüs'teki gösteride Türk bayrağı yakılmasını şiddetle kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde dün düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmasının beklendiği vurgulandı.

Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını protesto etmek için dün yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yakmıştı.


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