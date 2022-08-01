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Gündem Türkiye Kosova-Sırbistan sorunu için devreye girdi
Gündem

Türkiye Kosova-Sırbistan sorunu için devreye girdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşları ile son durumu ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 00:45:00 -
Türkiye Kosova-Sırbistan sorunu için devreye girdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye'nin Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

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