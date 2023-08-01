Türkiye, Kosova ile Sırbistan: Bundan sonra daha güçlü bir şekilde çıkacak! Türkiye Balkanlar'dan hiç gitmedi

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde desteklediklerini ve sorunun askeri bir çözümü olmadığını belirtti. Angılı, Türkiye'nin Kosova ile dostane ilişkileri olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin güvenlik ve ekonomi alanında işbirliği yaptığını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Kosova Barış Gücü'ne olan katkısının devam edeceğini ve KFOR'un bölgenin güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde desteklediklerini ve sorunun askeri bir çözümü olmadığını belirtti.Büyükelçi Angılı, gündeme ilişkin Kosova yerel basınına açıklamalarda bulundu.Savunma alanının, Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliğinde sadece bir parçayı oluşturduğuna işaret eden Angılı, "Son dönemde Türkiye'nin rolünün sadece savunma işbirliği alanında olduğu algısı pekişmeye başladı. Bu doğru değil. Diğer NATO üyeleri gibi biz de Kosova Güvenlik Gücü'nün NATO standartlarına uygun (güvenlik gücünden orduya) geçişini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde desteklediklerini belirten Angılı, şunları kaydetti:

"Bu sorunun askeri bir çözümü yok. Yalnızca diplomatik bir çözüm kalıcı istikrarı sağlayabilir. Bu nedenle, tüm taraflar diyalog sürecinde ilerleme sağlamak için çalışmalıdır. Gerilim yararlı değildir. Diyalog sürecinin yeniden başlamasını sağlayacak, kuzeyde gerilimin azalmasını istiyoruz. Bu bakımdan kuzeyde Sırpların tam katılımıyla yapılacak seçimler anlamlı müzakereler için gerekli zemini sağlayacaktır. Her iki taraf da isterse Türkiye bu sürece katkı sağlamaya hazır olacaktır. Hem Kosova hem de Sırbistan ile dostane ilişkilerimiz var. (Kosova) Başbakanı (Albin) Kurti ve (Sırbistan) Cumhurbaşkanı (Aleksandar) Vucic, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bu çağrılar aynı zamanda diyalog sürecine nasıl katkıda bulunabileceğimizi tartışma fırsatı da sağladı."Türkiye ile Kosova'nın stratejik ortak ülkeler olduğunu vurgulayan Angılı, iki ülkenin işbirliği yaptığı en önemli alanların güvenlik ve ekonomi olduğuna dikkati çekti.Angılı, Kosova'nın Türkiye'den yeni silah ve teçhizat alımıyla ilgili soru üzerine, "Şu ana kadar yeni askeri alımlar gündemimizde yok. Önemli olan, (Kosova'nın) hedefinin (kendini) savunmak olması ve savunma işbirliğimizin Sırbistan da dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü ülkeye karşı değil, NATO çerçevesiyle tamamen uyumlu olmasıdır." yanıtını verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) en önemli katkı sağlayanlardan biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Angılı, "29 Mayıs'ta Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen olayda NATO Türkiye'den takviye asker talebinde bulundu. Şimdi bazı askerlerimiz kuzeyde istikrara katkıda bulunuyor. Bu da kamuoyumuzun Kosova'da yaşananları daha yakından takip etmesini sağlıyor. KFOR'un Kosova ve bölgenin güvenliği için gerekli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.İki ülke arasında ekonomi alanındaki işbirliğine de değinen Angılı, Türkiye'nin Balkanlar'daki yatırımlarının yaklaşık yüzde 10'unu Kosova'dakilerin oluşturduğunu sözlerine ekledi.Kosova'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lar temmuz ayında ülkeye ulaşmıştı.