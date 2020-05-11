Türkiye Körler Federasyonu'ndan "istihdam" talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam, kamuda açık bulunan engelli kadrolarının hemen doldurulması için EKPSS puanına göre atama yapılması ve 2020 EKPSS'nin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlam, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu haftanın engellilerin yaşadığı sorunların kamuoyunun gündemine taşınması, bu sorunların çözümü konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve engellilik olgusunda farkındalık düzeyinin artırılması açısından önemine işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle engellilerin işlerini kaybetmeye başladığını birçok engellinin yeterli sağlık hizmeti alamadığını, engelliler arasında yoksulluk oranının yükselmeye başladığını öne süren Sağlam, bu konuda eksikliklerin vakit geçirilmeden giderilmesini talep etti.

Engellilerin erişilebilirlik konusunda sorunlarının pandemi sürecinde artarak devam ettiğini bildiren Sağlam, "Bu kapsamda, zaten erişilebilir olmayan eğitim materyallerine, ek olarak uzaktan eğitime geçişle birlikte özellikle görme engellilerin eğitime ulaşma olanakları iyice ortadan kalkmaya başlamıştır. Kent içi ve kentler arası ulaşım ağları ve araçları erişilebilir olmaktan uzak olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlam, engellilerin taleplerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Engellilerin istihdam konusundaki sorunları artarak devam etmektedir. Kamuda açık bulunan engelli kadrolarının hemen doldurulması için EKPSS puanına göre atama yapılması ve 2020 EKPSS'nin bir an önce yapılması gerekmektedir. Kamuda çalışan engellilerin aldıkları eğitime ve uzmanlıklarına uygun kadrolara atanmaları sağlanmalıdır. Engellilerin özel sektörde gerçek anlamda istihdam edilebilmeleri için kamu, denetim görevini önemseyerek yerine getirmelidir."

Kurum bakımına ve sağlık hizmetine gereksinim duyan ağır engellilerin erişilebilir kurumlarda bakımlarının sağlanmasının önemini vurgulayan Sağlam, gerekli sağlık hizmetlerini ivedilikle almaları ve bu kurumların şeffaf bir biçimde denetimlerinin yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Sağlam, "Görme engellilerin toplumsal yaşama bağımsız bir şekilde katılabilmeleri için en gerekli araçlardan olan ve görme engellilerin bağımsızlık sembolü olarak kabul edilen beyaz baston üretimi, dağıtımı, sosyal güvenlik sistemince sağlanması ve kullanımı konusunda yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla bir Beyaz Baston yasası mutlaka çıkarılmalıdır." taleplerini paylaştı.



