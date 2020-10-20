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Gündem Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı
Gündem

Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı

Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan Türkiye korkusu nedeniyle askerlik süresini 12 aya çıkartma kararı aldı. Açıklamayı bizzat Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:32:00 -
Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, kısa süre içerisinde askerlik süresinin 12 aya yükseltileceğini söyledi. Panayotopulos, Meriç'te bulunan Yunan-Türk sınırına da değinerek, bölgeyi gerek profesyonel paralı askerlerle gerekse mecburi askerlik hizmetini yapmakta olan askerlerle daha sıkı donatacaklarını belirterek, 9 ay olan askerlik süresinin 12 aya yükseleceğini duyurdu.

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Yorumlar

Başçavuş

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