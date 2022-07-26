Türkiye kışın doğalgaz sıkıntısı çekecek mi? Bakan dönmez cevapladı

Bazı çevrelerin kışın bir enerji krizi çıkacak iddialarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez cevap verdi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak. Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor.

İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak.

Abdülhamit Han derin sondaj gemisi

Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu’ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak.