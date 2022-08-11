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Dünya Türkiye, Kırım Tatarlarına süresiz ikamet vermeye başladı
Dünya

Türkiye, Kırım Tatarlarına süresiz ikamet vermeye başladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, Ahıska, Uygur, Bulgaristan ve Yunanistan Türklerinin sahip olduğu "Türk Soylu" statüsüne dahil edilen Kırım Tatar Türklerine uzun dönem ikamet izni verilmeye başlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 17:48:00 -
Türkiye, Kırım Tatarlarına süresiz ikamet vermeye başladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, Ahıska, Uygur, Bulgaristan ve Yunanistan Türklerinin sahip olduğu "Türk Soylu" statüsüne dahil edilen Kırım Tatar Türklerine uzun dönem ikamet izni verilmeye başlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haziran 2022'de yaptığı açıklama üzerine Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet verilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştı.

Türk vatandaşı olmayan bir kişinin uzun dönem ikamet izni alabilmesi için 8 yıl aralıksız Türkiye'de ikamet etme şartı aranırken, 15 Şubat 2017 tarihli Göç Politikaları Kurulu kararı doğrultusunda Bulgaristan, Yunanistan, Ahıska ve Uygur Türklerine söz konusu süre şartı aranmaksızın uzun dönem ikamet izni verilebiliyor.

Bundan sonra Kırım Tatar Türklerine de Türkiye'de 8 yıl kesintisiz ikamet etme şartı aranmaksızın "süresiz ikamet hakkı" tanıyan düzenlemeye ilişkin uygulama ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girdi.

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