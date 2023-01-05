  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye kimsenin yapamadığını yaptı! ABD teşekkür etti
Gündem

Türkiye kimsenin yapamadığını yaptı! ABD teşekkür etti

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin araya girmesi ile sağlanan ateşkes sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 23:40:00 -
Türkiye kimsenin yapamadığını yaptı! ABD teşekkür etti

Son dakika haberine göre, ABD Dışişleri, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe yaptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmeleri olumlu sonuç verdi. Rusya, Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihlerinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Ateşkes kararının arkasında Ortodoks Noeli olduğu vurgulandı. Rus birlikleri yarın saat 12'den itibaren 36 saat boyunca cephe gerisinde kalacak.

Türkiye'nin uluslararası barışa katkı sunan arabulucu hamlesi sonrası ABD'den övgü dolu bir açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını duyurdu.

Başkan Erdoğan'dan Zelenski'ye
Başkan Erdoğan'dan Zelenski'ye "ateşkes" çağrısı

Aktüel

Başkan Erdoğan'dan Zelenski'ye "ateşkes" çağrısı

İtalya: Türkiye, Çin ve ABD ateşkes için baskı yapmalı! 10 milyon avro tahsis edecekler: Türkiye yapabilir
İtalya: Türkiye, Çin ve ABD ateşkes için baskı yapmalı! 10 milyon avro tahsis edecekler: Türkiye yapabilir

Dünya

İtalya: Türkiye, Çin ve ABD ateşkes için baskı yapmalı! 10 milyon avro tahsis edecekler: Türkiye yapabilir

Putin'in ateşkes çağrısına Ukrayna'dan 'şartlı' cevap!
Putin'in ateşkes çağrısına Ukrayna'dan 'şartlı' cevap!

Dünya

Putin'in ateşkes çağrısına Ukrayna'dan 'şartlı' cevap!

Putin ateşkes istemişti! Ukrayna'dan cevap
Putin ateşkes istemişti! Ukrayna'dan cevap

Dünya

Putin ateşkes istemişti! Ukrayna'dan cevap

Biden Ukrayna'da barış olsun istemiyor! Ateşkes hakkında olay yorum
Biden Ukrayna'da barış olsun istemiyor! Ateşkes hakkında olay yorum

Dünya

Biden Ukrayna'da barış olsun istemiyor! Ateşkes hakkında olay yorum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23