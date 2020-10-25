Türkiye, kendi eksenindedir!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, S-400 bahanesiyle eksen kayması eleştirilerine ilişkin, “Türkiye’nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir. Türkiye kendi gücü, geleceği, milletinin refahı ve bu bölgedeki yeni oluşacak dünya denklemleri içerisinde çok güçlü bir şekilde yer alma kararlılığını sürdürecektir” dedi.