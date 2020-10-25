Türkiye, kendi eksenindedir!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, S-400 bahanesiyle eksen kayması eleştirilerine ilişkin, “Türkiye’nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir. Türkiye kendi gücü, geleceği, milletinin refahı ve bu bölgedeki yeni oluşacak dünya denklemleri içerisinde çok güçlü bir şekilde yer alma kararlılığını sürdürecektir” dedi.
TV’de konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacının müttefikleri tarafından ciddiye alınmadığını hatırlatarak, “Yıllardır kapısında bekliyorsunuz. ‘Hayır, ben size vermem.’ Sen vermezsen bunu biz temin etmek zorundayız. Hava savunma ihtiyacımızın olarak Türkiye S400’lere yöneldi. Dolayısıyla işi bu noktaya getiren ABD’nin Türkiye’ye karşı hava savunma sistemleri konusundaki katı ve tutucu tavrıdır” dedi.