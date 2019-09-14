Türkiye Kazakistan'a dini eğitim desteği verecek Kazakistan'dan 18 din görevlisi, Türkiye'de, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinde eğitim alacak.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi binasında 2019-2020 döneminde Türkiye'de eğitim görme hakkı kazanan 18 din görevlisini uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Hacı Naurızbay Taganulı, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın ve din görevlileri katıldı. Taganulı, burada yaptığı konuşmada, 2007 yılında Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi arasında bir anlaşma yapıldığını söyledi. Anlaşma kapsamında 2014 yılından bu yana Kazak din görevlilerin Türkiye'de eğitim aldığını kaydeden Taganulı, 2019-2020 eğitim dönemi için 18 Kazak din görevlisinin daha bu eğitime katılacağını aktardı. Akın ise Türkiye'de eğitim hakkı kazananları tebrik etti.

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