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Spor Türkiye, kayakta alp disiplini branşında Balkan Kupası'nı düzenlemeye talip oldu
Spor

Türkiye, kayakta alp disiplini branşında Balkan Kupası'nı düzenlemeye talip oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:14:56 -
Türkiye, kayakta alp disiplini branşında Balkan Kupası'nı düzenlemeye talip oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kendisini ziyaret eden Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Genel Sekreteri Sarah Lewis'e alp disiplini branşında Balkan Kupası düzenlemek istediklerini iletti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIS Genel Sekreteri Lewis'in Ali Oto'yu Bodrum'daki ziyaretinde FIS Teknik Delegesi ve FIS Komite Üyesi Necati Kaplan ile Alp Disiplini Teknik Kurul Üyesi, Uluslararası Kayak Federasyonu Teknik Delegesi Yüksel Özkavcı da hazır bulundu.

Ziyarette Ali Oto, milli takımın yurt dışı programlarında kısıtlamalardan muaf tutulabilmesi için FIS'den talepte bulunurken, Lewis ise elinden gelen desteği vereceğini iletti.

Ali Oto, alp disiplininde Balkan Kupası'nı düzenlemek istediklerini Lewis'e ileterek, "Düzenlemek istediğimiz Balkan Kupası'nın, bu bölgede alp disiplini dalında marka değeri yüksek bir organizasyon olmasını arzuluyoruz. Alp disiplini dalında sporcu profili yükselecek, Balkan ülkeleri daha kısa seyahat ve daha az bütçe ile faaliyetlerini bu bölgede sürdürme imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Teklife sıcak baktıklarını anlatan FIS Genel Sekreteri Lewis de önümüzdeki sezon bu uygulamayı başlatabileceklerini ve federasyon olarak bu kupaya her türlü desteği vereceklerini kaydetti.


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