Türkiye Kayak Federasyonu, on-line antrenör semineri düzenledi
ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenör seminerini on-line olarak düzenlendi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Antrenör Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne federasyon bünyesindeki bütün antrenörlerin katıldığı belirtildi.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun da katıldığı toplantıda "Çocuk Koruma" konusunu katılımcılara Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Yaşar Şahin'in anlattığı kaydedildi.