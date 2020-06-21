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Spor

Türkiye Kayak Federasyonu, on-line antrenör semineri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:02:01 -
Türkiye Kayak Federasyonu, on-line antrenör semineri düzenledi

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenör seminerini on-line olarak düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Antrenör Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne federasyon bünyesindeki bütün antrenörlerin katıldığı belirtildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun da katıldığı toplantıda "Çocuk Koruma" konusunu katılımcılara Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Yaşar Şahin'in anlattığı kaydedildi.


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