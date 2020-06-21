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Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Toplantısı çevrim içi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 09:12:56 -
Türkiye Kayak Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Toplantısı çevrim içi yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşen toplantıya TKF Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Refik Avşar, Serkan Taş, Federasyon Hakem İşleri Sorumlusu Engin Ulukan ve MHK Başkanı Ali Koçak katıldı.

Genel sezon değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda hakem görevlendirmeleri, açılması planlanan hakem kursları ve hakemlerin talepleri görüşüldü.

Sorunsuz bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Başkan Ali Oto, "Yönetim kurulu olarak şeffaf ve adil görevlendirmeler istiyoruz. Bu konuda sizlere güvenimiz tam. Federasyon olarak arkanızdayız. Yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız. Tüm hakemlerimize başarılar diliyor, teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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