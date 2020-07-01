  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Türkiye Kayak Federasyonu heyetinden, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Polat'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:12:52 -
Türkiye Kayak Federasyonu heyetinden, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Polat'a ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) heyeti, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Süleyman Yıldırım, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Fikret Yıldırım ve federasyon heyetinin yer aldığı ziyarette, üniversite yerleşkesinde sporculara antrenman olanağı sağlanması, olimpiyat hazırlık kampına dahil edilecek sporcuların antrenman planları ve sporun şehirdeki gelişimi konularının görüşüldüğü ifade edildi.

Süleyman Yıldırım'ın, aralarında milli sporcuların da bulunduğu kayaklı koşu takımının üniversite yerleşkesinde antrenman yapması için olanak sağlayan Fethi Ahmet Polat'a teşekkür ettiği belirtildi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu anlatan Rektör Polat'ın, üniversite yerleşkesindeki spor olanaklarına dikkati çekerek, "Halihazırda bölgenin en önemli kapalı spor salonuna ek olarak FIFA onaylı stadyum, iki tenis kortu, kaykay ve buz pisti yapımı inşaatına bu yıl başladık. Bu tesisler tamamlandığında hep birlikte üniversite ve ilimizin hizmetine açacağız. Ayrıca, yerleşkemizde trafikten uzak yürüyüş, bisiklet ve tekerlekli kayak antrenmanları için de donanımlı alanlar yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi.




Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı