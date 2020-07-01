Türkiye Kayak Federasyonu heyetinden, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Polat'a ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) heyeti, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Süleyman Yıldırım, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Fikret Yıldırım ve federasyon heyetinin yer aldığı ziyarette, üniversite yerleşkesinde sporculara antrenman olanağı sağlanması, olimpiyat hazırlık kampına dahil edilecek sporcuların antrenman planları ve sporun şehirdeki gelişimi konularının görüşüldüğü ifade edildi.

Süleyman Yıldırım'ın, aralarında milli sporcuların da bulunduğu kayaklı koşu takımının üniversite yerleşkesinde antrenman yapması için olanak sağlayan Fethi Ahmet Polat'a teşekkür ettiği belirtildi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu anlatan Rektör Polat'ın, üniversite yerleşkesindeki spor olanaklarına dikkati çekerek, "Halihazırda bölgenin en önemli kapalı spor salonuna ek olarak FIFA onaylı stadyum, iki tenis kortu, kaykay ve buz pisti yapımı inşaatına bu yıl başladık. Bu tesisler tamamlandığında hep birlikte üniversite ve ilimizin hizmetine açacağız. Ayrıca, yerleşkemizde trafikten uzak yürüyüş, bisiklet ve tekerlekli kayak antrenmanları için de donanımlı alanlar yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi.











