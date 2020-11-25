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Aktüel Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı yarın yapılacak
Aktüel

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani başkanlığındaki toplantıda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:30:14 -
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında yarın Ankara'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki toplantıda, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Toplantıda, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Komite toplantısı vesilesiyle ilişkilere katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması bekleniyor.



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