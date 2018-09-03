Türkiye-Katar Kültürlerarası Sanat Diyalogları Doha'da başladı

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından hazırlanan "Türkiye-Katar Kültürlerarası Sanat Diyalogları" projesi Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçilisi Fikret Özer, başkent Doha'daki büyükelçilik binasında düzenlenen basın toplantısında, projenin, Ankara ile Doha arasında gayet iyi bir seviyeye sahip siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin yanı sıra kültürel ilişkilerin de gelişmesi çerçevesinde yapıldığını belirterek, "Türkiye ve Katar, aynı kültürel değerleri farklı alanlarda paylaşıyor çünkü biz tarih boyunca aynı mutluluk, acı ve ilgiyi paylaştık. İki devlet birbirlerine karşı yakınlık hissetti." dedi.

İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin Katar halkının Türkiye'ye yönelik ziyaretleri sayesinde son yıllarda güçlendiğine işaret eden Özer, 2018'de Türkiye'nin yaklaşık 90 bin Katarlı turiste ev sahipliği yapacağının tahmin edildiğini dile getirdi. İKASD'nin Katarlı kurumlarla iş birliği içinde gerçekleştirdiği "Türkiye-Katar Kültürlerarası Sanat Diyalogları" projesi kapsamında sergiler, müzikal performansların yanı sıra geleneksel ve modern sanatın çeşitli dallarıyla ilgili konferanslar, festivaller ve atölye çalışmalarının yer alması bekleniyor.

Proje kapsamında yarın açılışı yapılması beklenen gravür sanatçısı Prof. Fatih Mika'nın "Sonsuz Emanet" isimli sergi küratörü Beste Gürsu ise "Kültürlerarası Sanat Diyalogları" projesinin, 2018 yılı itibarıyla Katar ve Türkiye arasında kültürel bağların kuvvetlenmesine, sanatın farklı disiplinlerindeki karşılıklı projeler ile iki kardeş ülke halklarının birbirlerini daha iyi tanımasına, farklı platformlarda çeşitli kültürel iş birliklerinin başlamasına olanak sağlayacağını kaydetti.

'SONSUZ EMANET' SERGİSİ

Bu projenin ayrıca 2022 Dünya Kupası'nda Katar'ın en önemli stratejik duraklarından biri olacağına dikkati çeken Gürsu, "2018-2022 yıllarında kültürel değişim projeleri kapsamında iki ülke karşılıklı şekilde birbirinin konuğu olacak ve projenin hedefleri gerçekleştirilecek." dedi. Gürsu, "Kültürlerarası Sanat Diyalogları" projesinin, Türkiye ile farklı kültürlerin, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerinin uluslararası platformlarda tanıtılması, karşılıklı kültürel aktarımların ve kültür politikalarının gelişimine katkı sağlanması amacıyla İKASD tarafından 2012 yılından bu yana çeşitli ülkelerde yürütüldüğünü aktardı. Konuşmasında, "Sonsuz Emanet" gravür sergisine işaret eden Gürsu, sanatçı Prof. Mika'nın, bugüne kadar 70'in üzerinde kişisel sergi açtığını, 100'ün üzerinde karma sergide yer aldığını, dünyada birçok önemli bienal ve trienale katıldığını ve dünyanın her yerinde atölye çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Gürsu, halihazırda çalışmalarına Roma'daki atölyesinde devam eden sanatçının, ilk kez Katarlı sanatseverlerle bir araya geldiğini ifade etti.

İKASD Türkiye-Katar Kültürlerarası Sanat Diyalogları Koordinatörü Yahya Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi, coğrafyası, zengin Anadolu kültürü ve binlerce yıldır topraklarında barındırdığı medeniyetlerle, kültürel anlamda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu zenginliği kardeş ülke Katar'la paylaşmak bizim için bir gurur kaynağı. Türkiye Katar kültürler arası sanat diyalogları projesi ile bunu amaçlıyoruz. 2018-2022 sürecinde, Türkiye Katar'da misafir olurken, Katar da Türkiye'de misafir olacak ve böylece karşılıklı olarak önemli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek."

Savaş, "Sonsuz Emanet" sergisinin Brüksel, Saraybosna ve Belgrad'dan sonra ilk kez Katara Cultural Village'de Katarlı sanatseverler ile bir araya geldiğini ifade ederek, "Sanatseverler 14 Eylül 2018'e kadar açık olacak bu sergide ve serginin son gününde sanatçının vereceği konferansta dünya sanat tarihinde erken dönem sanatı olan gravür ve tekniklerini görme, öğrenme ve inceleme fırsatı bulacaklar." diye konuştu.