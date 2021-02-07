Türkiye karşıtı eylem yapmaya çalışan Kati Piri rezil rüsva oldu

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasını bahane ederek öğrencileri provoke etmeye yönelik yurt içindeki çabalar istenen sonucu vermeyince bu kez de yurt dışında gösteriler düzenlenmeye başlandı.

Türkiye’de yeni bir Gezi Parkı olayları başlatmayı deneyen ancak başarılı olamayan çeşitli örgütler ve akademisyen bir grup, "Boğaziçi Platformu" adı altında Hollanda ve Avusturya'da, üniversiteye atanan rektöre karşı bir "dayanışma" eylemi yaptı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam'daki Museumplein'de, Boğaziçi Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen eyleme birkaç kişi katıldı. Hollandalı Türk düşmanı (Emek Partisi) milletvekili Kati Piri ve SP (Sosyalist Parti) milletvekili Sadet Karabulut'un da birer konuşma yaptığı miting onlar için tam bir hayal kırıklığı oldu.

Günler öncesinden duyurulan eyleme katılımın az olunca amaçlanan etki de sağlanamadı.

Amsterdaki eyleme çok az kişinin gelmesi üzerine, kısa bir konuşma yaparak ayrılan Kati Piri’nin, Facebook hesabından bazı fotoğraflar paylaşarak, Erdoğan, Bahçeli ve Soylu’yu suçlayıcı ifadeler kullandığı görüldü.