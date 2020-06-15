Türkiye karşı cani Mahmoud al-Werfalli'den yardım istedi! Gece yarısı kente giriş yaptı

Libya'da Türkiye'nin desteğiyle ilerleyen Libya Ordusuna karşı mevzi kaybeden ve Sirte'ye sıkışan darbeci General Halife Hafter, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan Mahmoud al-Werfalli'den yardım istedi.

Libya Ordusu, Türkiye'nin sahaya inmesiyle Trablus çevresinden püskürtülen darbeci General Halife Hafter güçlerini Sirte çevresinde kuşattı. Terhune'nin de milislerden temizlenmesiyle Zafer Yolları Harekatını başlatan ordu, Ebu Gıreyn ve Vişke bölgesinde Sirte'ye harekat için hazırlanıyor.

Başkent Trablus'un 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye sıkışan Hafter ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir katilden yardım istedi. Yerel kaynaklar, Hafter'i desteklemek için Sirte önlerine gelen Varfall aşireti ve diğer milislere komuta eden kişinin, Mahmoud al-Werfalli olduğunu aktarıyor. Aşiret milislerinden cephede video kaydı almamaları isteniyor.