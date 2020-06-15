  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Türkiye karşı cani Mahmoud al-Werfalli'den yardım istedi! Gece yarısı kente giriş yaptı

Libya'da darbeci Hafter, uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan katil Mahmoud al-Werfalli'den yardım istedi. Gece yarısı kente giren Werfalli'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:46:00 -

Libya'da Türkiye'nin desteğiyle ilerleyen Libya Ordusuna karşı mevzi kaybeden ve Sirte'ye sıkışan darbeci General Halife Hafter, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan Mahmoud al-Werfalli'den yardım istedi.

Libya Ordusu, Türkiye'nin sahaya inmesiyle Trablus çevresinden püskürtülen darbeci General Halife Hafter güçlerini Sirte çevresinde kuşattı. Terhune'nin de milislerden temizlenmesiyle Zafer Yolları Harekatını başlatan ordu, Ebu Gıreyn ve Vişke bölgesinde Sirte'ye harekat için hazırlanıyor.

Başkent Trablus'un 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye sıkışan Hafter ise, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir katilden yardım istedi. Yerel kaynaklar, Hafter'i desteklemek için Sirte önlerine gelen Varfall aşireti ve diğer milislere komuta eden kişinin, Mahmoud al-Werfalli olduğunu aktarıyor. Aşiret milislerinden cephede video kaydı almamaları isteniyor.

Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'
Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'

Gündem

Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'

Rusya'dan Türkiye'ye kabul edilemez teklif
Rusya'dan Türkiye'ye kabul edilemez teklif

Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye kabul edilemez teklif

Libya Başbakanı Serrac'dan dünyaya bomba mesaj! O tablo ne anlama geliyor
Libya Başbakanı Serrac'dan dünyaya bomba mesaj! O tablo ne anlama geliyor

Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan dünyaya bomba mesaj! O tablo ne anlama geliyor

Rus bakanların Türkiye ziyareti neden ertelendi? Kremlin'den çarpıcı cevap
Rus bakanların Türkiye ziyareti neden ertelendi? Kremlin'den çarpıcı cevap

Dünya

Rus bakanların Türkiye ziyareti neden ertelendi? Kremlin'den çarpıcı cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı