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Türkiye Kardeşlik Birliği’nden Mustafa İslamoğlu’na sert tepki

Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Merkez Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş, iki cihan serveri Hz. Muhammed’in (s.a.s) eşi Hz. Hatice validemiz hakkında, “İki koca artığı” ifadesini kullanan reformist Mustafa İslamoğlu’na sert tepki gösterdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:52
Türkiye Kardeşlik Birliği’nden Mustafa İslamoğlu’na sert tepki

 yeniakit.com.tr  Reformist Mustafa İslamoğlu’nun, Hz. Hatice validemiz hakkında kullandığı, “İki koca artığı” tabiri, geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ve kamuoyunda infiale neden olmuştu. Türkiye Kardeşlik Birliği de, çakma ilahiyatçı İslamoğlu’nun bu skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Merkez Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş, konuya dair açıklama yaptı.

Hatice Keleş’in açıklaması şu şekilde:

Hatice (r.a.)’nin sevgisi benim rızkımdır!” diyen Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v)’e selat-u selam olsun.

Kıymetli kardeşlerim,

Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde sosyal medya aracılığıyla ümmetin kadınları nezninde hepimizi  derinden yaralayan bir takım üzücü ifadelere şahit olduk.

Alemlere Rahmet Efendimiz (s.a.v)’in “O benim gönlümde Sultandı” dediği biriciği, Haticesi, 6 evladının annesi, cahiliye döneminin mücahidesi, İslam’ı ilk kabul eden o naif insana Annemiz Hz. Hatice’ye  “2 kocadan arta kalan” ifadesi kullanıldı.

Bizler hz. Nuh(as) eşinden bahsederken bile “iman edenlerden değildi” deriz, Nebiye hürmeten.. Kafir demeye dilimiz varmaz! Ki, Nebilerin en şereflisinin, eşlerinden de en şereflisine “iki kocadan arta kalmış 40 yaşında bir dul” ifadesini edepten yoksun olarak görüyoruz.

Herhangi bir sebeple

Evlilik yapıp evlilikleri yürümediği için ayrılmak zorunda kalan veya eşi hayattan ayrılmış hangi hanımefendi “erkekten arta kalan” ifadesini kabul edebilir?

Diyelim ki söz konusu şahıs, bu ifadelerinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorsa bununla ilgili kendisinden Aile ve Kadın Komisyonu olarak  açıklama yapmasını istiyoruz. Ve Kendisini Bir kez daha düşünmeye davet ediyor bu cümlenin tüm kadınlarda yaptığı tahribatı idrak edip kamu oyu önünde özür dilemesini istiyoruz.

Hz. Hatice annemize yapılan bu elem verici ifadeleri kabul etmiyor ve  bir an önce yanlıştan dönülmesini bekliyoruz.

Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Merkez Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş

Mustafa İslamoğlu’nun sözleri

Son günlerde, çakma ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nun Hz. Hatice validemizle ilgili sözleri sosyal medyada gündem haline geldi. İslamoğlu'nun, “Birazcık şöyle kendini ciddiye alan genç bir erkek, üstelik Mekke'nin yiğidi, Mekke'nin el-Emin'i, el üstünde tutuluyor, Abdulmuttalib'in de göz bebeği, varisi, gider de 3 çocuklu, iki kocadan arta kalmış, kırk yaşında bir dulu 25 yaşındayken alır mı? Hadi aldı, 25 sene bununla tek evli olarak yaşar mı?” dediği ve dünürü Mehmet Okuyan'ın tasdik ettiği video, büyük infiale neden oldu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:52
  1. Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Merkez Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Keleş
  2. Türkiye Kardeşlik Birliği
  3. Mustafa İslamoğlu
  4. Hz. Hatice

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