Türkiye kardeşlerini yalnız bırakmıyor! İsrail Büyükelçiliği önünde 'siyoniste lanet' eylemi!
Çocuk, kadın ayırt etmeden Filistinli sivillere yönelik barbarlığını sürdüren siyonist İsrail'e, İstanbul'daki büyükelçilik binaları önünde lanet ediliyor.
Çocuk, kadın ayırt etmeden Filistinli sivillere yönelik barbarlığını sürdüren siyonist İsrail'e, İstanbul'daki büyükelçilik binaları önünde lanet ediliyor. Arefe akşamı iftardan sonra İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Müslümanlar, kardeşleri Filistinlilere dstek verdi. Kalabalık gruba araçları ile geçenler de kornaları ile eşlik etti.