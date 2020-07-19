  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Türkiye Karate Federasyonundan sınav yerleriyle ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2020-07-19 15:52:00 -
Türkiye Karate Federasyonundan sınav yerleriyle ilgili açıklama

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, karate birinci dönemi Dan sınavlarının Erzurum, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Erzurum'da 19 Temmuz tarihinde 2, 3, 4'üncü Dan sınavları Shotokan, Goju ve Ryu stillerinde; Ankara'da 26 Temmuz'da 2, 3, 4, 5 ve 6'ıncı Dan sınavları Shotokan, Shito ve Ryu stillerinde; İstanbul'daki Dan sınavları ise 9 Ağustos 2020 tarihinde Shotokan, Shito, Ryu-Wado, Ryu-Goju ve Ryu-Kyokushin stillerinde yapılacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınavlarda kumite çalışmalarının gölge usulüyle uygulanacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı