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Siyaset Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı
Siyaset

Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı

Optimar tarafından yapılan son anket sonuçlarında AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, yüzde 50 oy aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:18:00 -
Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı

Kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor. Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketini gerçekleştirdi.

Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, gelen cevaplar AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

İşte rakamlar

AK PARTİ: Yüzde 38,4

CHP: Yüzde 24,4

HDP: Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 10,5

İYİ PARTİ: Yüzde 10,3

DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,3

SAADET PARTİSİ: Yüzde 0.7

BBP: Yüzde 0,6

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 0,3

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,3

DİĞER: Yüzde 0,6

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