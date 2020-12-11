Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yapılan toplantıda Türkiye'ye uygulanması istenen yaptırımlar masaya yatırıldı. Toplantıdan yaptırım yerine diyalog kararı çıktı.

Türkiye'ye yaptırım isteyen ülkeler

Bilindiği üzere; Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.

Yunanistan'ın yaptırım talebine; Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg destek verdi.

22 ülke karşı çıktı

Almanya ise, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasına neden olacak katı önlemlerin alınmasına karşı çıkıyordu.

Toplam 22 ülkenin karşı çıkmasıyla beraber, yaptırım yerine Türkiye ile diyalog sürecinin işletilmesine karar verildi.

Yaptırım yerine diyalog

Sonuç bildirgesinde, "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor." denildi.

Toplantıdan diyalog kararının çıkması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da şoke etkisi yaptı.

"Aklıselim sahibi ülkeler..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AB'nin aldığı kararı ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar.

Mart 2021 zirvesinde de yaptırım kararı çıkması mümkün değil

Mart 2021'de yapılacak zirvede yeni bir hazırlığın yapılması, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Türkiye için haklı olan bir süreç var, Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.